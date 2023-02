4 anecdotes à propos d'Enzo Ferrari, né il y a 125 ans

Il a fini par s’installer à Milan où il s’est lié d’amitié avec un pilote de course, Ugo Sivocci. C’est lui qui l’a introduit dans le milieu. Ferrari voulait devenir pilote. En 1919, on lui confie une voiture et il prend le départ d’une course de côte. Il termine 9e. Enzo Ferrari va gagner quelques courses et être engagé par le plus grand constructeur italien de l’époque.