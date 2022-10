4 anecdotes à découvrir sur Arctic Monkeys

“Do I Wanna Know”, le titre le plus écouté des années 2000

Paru en 2013 sur AM, le cinquième disque de la bande d’Alex Turner, "Do I Wanna Know" est sans doute le titre phare du groupe de Sheffield. Réalisé par David Wilson, le clip qui accompagne ce titre fiévreux et entêtant a emmagasiné plus de 1,2 milliards de vue. Un record pour les Singes de l’Arctique, qui permet au morceau de chopper le titre de chanson la plus écoutée des années 2000. Rien que ça.