4,7 millions d'euros investis par l'UCLouvain pour ses nouvelles cuisines durables

Un préparateur est chargé de peser et préparer les ingrédients pour éviter le gaspillage - les pertes sont estimées à 1% seulement - et être au plus juste d'un point de vue diététique. Tout est informatisé afin de jeter le moins possible et des poubelles intelligentes indiquent la quantité de nourriture jetée afin de conscientiser à la consommation alimentaire.

Les nouvelles cuisines durables de l'UCLouvain sont basse énergie et la mise en œuvre d'un circuit de préparation des plats plus court doit améliorer la productivité de 30 à 40%. Une plateforme d'achat fournit via un voyage unique journalier quatre restaurants universitaires (deux à Louvain-la-Neuve, un à Woluwé et un à Mons), deux sandwicheries et un service traiteur et quelque 3000 recettes sont disponibles dont 165 recettes de soupe. Au total, entre 1500 et 2500 couverts par jour sont servis dans les restaurants, et jusqu'à 1200 couverts pour le service traiteur (plats ou sandwichs).