4/5 sans perte de salaire : une formule testée par des agents provinciaux du Brabant wallon

Depuis quelques semaines, des agents provinciaux du Brabant wallon testent la semaine des quatre jours sans réduction salariale.

Ces travailleurs de 60 ans et plus sont donc passés au régime des 4/5, sans perdre un seul euro à la fin du mois ! Une formule qui semble séduisante pour bon nombre de personnes, mais qui vise uniquement les métiers reconnus comme étant "pénibles"! L’expérience-pilote est proposée par le ministre wallon des pouvoirs publics, Christophe Collignon.

Conditions strictes

Au sein des agents de la province du Brabant wallon, dans un premier temps, la formule devrait concerner une petite dizaine de personnes, tout au plus. Il faut préciser que les conditions sont assez restrictives. Pas question, par exemple, d’avoir accumulé de trop longues périodes d’absence au cours de sa carrière. Pas question non plus de cumuler cet avantage avec une autre formule de crédit-temps ou un mi-temps médical. "Nous voulons vraiment reconnaître la pénibilité et la souffrance physique de certains travailleurs qui veulent aménager leur temps de travail en fin de carrière", explique le député-président du Collège provincial, Tanguy Stuckens. "C’est un système win-win. Le travailleur peut bénéficier d’un jour de repos en plus et être plus performant dans sa période de travail. Un avantage indirect, c’est que ce système pourrait aussi réduire l’absentéisme au travail. A ce stade, nous pouvons assurer le financement du dispositif (qui ne s’accompagne toutefois pas d’engagements compensatoires), car le nombre de personnes concernées est limité. Nous devrons ensuite évaluer la formule et voir si nous la maintenons".

Témoignage

C’est au CEPES, une école provinciale d’enseignement secondaire de Jodoigne, que nous avons rencontré une salariée de 61 ans qui a accepté, de manière anonyme, de nous parler de son expérience. Cette technicienne de surface a pu bénéficier de ce régime particulier, après avoir répondu aux critères d’admission requis. "Après 40 ans de nettoyage, après avoir tordu des torchons, etc… Le corps en prend un coup ! Ce sont des bobos par-ci, des bobos par-là ! Maintenant, au moins, je peux souffler un peu. J’ai un jour de repos en plus, le vendredi ! Cela me permet d’avoir un peu de temps pour moi".

Quant à la question de savoir si elle aurait accepté un 4/5 impliquant une réduction salariale, notre témoin est catégorique : "Je vis seule, je dois payer mon loyer et franchement, non ! Je n’aurais pas pu me le permettre ! Par contre, la formule de réduction du temps de travail sans perte de salaire est idéale pour moi. Et je pense que beaucoup de personnes en fin de carrière souhaiteraient aussi pouvoir alléger leur travail".

Pour Isabelle Devos, la directrice adjointe de l’établissement, "ce système peut être un plus pour le bien-être et pour l’aménagement de fin de carrière. Le travailleur qui peut souffler un jour de plus, sera aussi plus efficace au travail. Le projet est intéressant, mais il doit pouvoir rester finançable et réalisable en termes d’organisation".