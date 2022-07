4-0 : Manchester United pulvérise Liverpool en amical pour la première d’Erik ten Hag

Les ennemis jurés Manchester United et Liverpool s’affrontaient pour le plus grand bonheur des supporters thaïlandais ce mardi à Bangkok, dans le cadre de la Bangkok Century Cup, une compétition amicale. Les Reds, qui sortent d’une saison plutôt pleine avec deux Coupes en poche (League Cup et FA Cup), une deuxième place en Premier League (derrière Manchester City) et une finale perdue en Ligue des Champions face au Real Madrid, ont vécu un retour compliqué sur les terrains de football. Liverpool s’est lourdement incliné 0-4 face aux Red Devils d’Erik ten Hag, qui fêtait sa première sur le banc de Manchester. Première réussie donc pour l’entraîneur néerlandais, qui a pu compter sur Sancho, Fred, Martial et Pellistri pour inscrire les buts de la rencontre. À noter que Cristiano Ronaldo n'a pas fait le déplacement en Thaïlande avec les Mancuniens.