3e soirée de finale au Concours Reine Elisabeth avec la prestation époustouflante d'Hayoung Choi

Nous sommes arrivés à la moitié de la semaine de finale, du Concours Reine Elisabeth de violoncelle : hier, comme chaque soir de la semaine, nous avons entendu deux candidats, un candidat autrichien de 22 ans, et une candidate coréenne de 24 ans, accompagnés par le Brussels Philharmonic.

Jeremias Fliedl commence sa prestation à 20h15, un peu plus tard que d’habitude car la Reine est dans la salle.

Tout d’abord, il nous propose l’imposé : il y a de la recherche dans les sons, et il chante avec son violoncelle quand la partition s’y prête. Par contre, dans les traits rapides, on ne sait pas toujours bien où il va. Tout est assez tendu, nerveux, avec peu de respiration.

Dans le concerto de Schumann, c’est autre chose. Dans la musique romantique, on le sent davantage dans son élément. Il nous offre des envolées mais avec un son qui reste relativement petit. Peut-être le stress ou la fatigue… Il n’y a plus trop de direction, comme si Jeremias Fliedl ne vivait pas vraiment le moment présent.