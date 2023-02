3e médaille belge en judo à Tel-Aviv : Gabriella Willems arrache le bronze en -70 kg

Belle performance de Gabriella Willems au Grand Chelem de Tel Aviv en -70 kilos. La Liégeoise de 25 ans a battu la Grecque, Elisavet Teltsidou en petite finale. Une victoire par ippon après 43 secondes dans le golden score.

Pour rappel, Willems avait été battue en quarts de finale par l'Australienne Aoife Coughlan , avant de venir à bout de l'Israélienne Maya Goshen pour s'offrir une place en petite finale. Petite finale qu'elle a donc magistralement négociée, s'offrant une belle médaille de bronze.