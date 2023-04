3e édition du championnat des imitateurs de mouettes à La Panne

C’était ce week-end à La Panne. 50 candidats ont sorti leur meilleure imitation de mouette. Ils ont tout donné pour tenter de remporter le titre de Champion d’Europe de cris de mouette. Des prestations à voir dans cette vidéo de mise à jour. L’objectif de ce championnat est évidemment de bien se marrer mais aussi de se réconcilier un peu avec les mouettes.

Selon l'organisateur, “Les mouettes sont souvent méprisées par le public. On ne les aime pas parce que leurs fientes tombent partout, elles ouvrent les poubelles, elles chapardent nos glaces et nos sandwichs. Et donc on s’est dit : Pourquoi ne pas susciter plus de sympathie pour ces mouettes ? Parce qu’elles font partie de la côte. Il n’y a pas de côte sans mouettes !”.

