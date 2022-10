3e édition de "Lisez-vous le belge ?" – En novembre, laissez-vous surprendre !

Du 1er au 30 novembre 2022, la diversité du livre francophone de Belgique sera célébrée à travers une grande opération de promotion intitulée "Lisez-vous le belge ?". L’objectif ? Faire (re) découvrir au grand public, toutes générations confondues, un panel varié de genres littéraires : du roman à la poésie, de l’essai à la bande dessinée, des albums jeunesse au théâtre. Pour cela, plus d’une trentaine de partenaires s’unissent : associations œuvrant dans le secteur du livre, projets affiliés au Service général des Lettres et du Livre, lieux culturels et médias, dont la RTBF et Le Soir !