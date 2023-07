Edward Still est le nouveau coach de Courtrai

Courtrai a trouvé un nouveau coach et a décidé de faire confiance à Edward Still. Après Charleroi et Eupen, Still, 32 ans, connaîtra donc son troisième club en Jupiler Pro League.

Alors que le club devrait changer de propriétaire, Courtrai s’est trouvé un nouveau T1 pour la saison prochaine en la personne d’Edward Still. Il succède à Bernd Storck et a signé un contrat de deux saisons.

"Nous sommes très heureux d’accueillir aujourd’hui Edward Still", explique le club via communiqué. Edward Still dirigera son premier entraînement lundi.

À l’été 2021, Still a commencé sa carrière en tant qu’entraîneur à Charleroi. Il avait mené les Zèbres à la sixième place et aux PO2 dès sa première saison. La suite est moins bonne pour lui puisque suite aux mauvais résultats des carolos, il est renvoyé. Il retrouve un emploi du côté d’Eupen avant une fin d’un commun accord lors de la défunte saison.