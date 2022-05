39 morts dans un camion frigorifique en Angleterre : deux trafiquants d'êtres humains devant la justice, à Bruges

Dans l'affaire des 39 migrants vietnamiens décédés dans un camion frigorifique, un Vietnamien de 21 ans et un autre âgé de 25 ans ont dû répondre lundi devant le tribunal correctionnel de Bruges pour leur rôle en tant que trafiquants d'êtres humains. Les deux hommes ont été arrêtés au Royaume-Uni et ont tous deux prétendu être mineurs. Le parquet a requis respectivement trois et quatre ans de réclusion envers les deux prévenus.

Le 23 octobre 2019, 39 corps sans vie ont été découverts dans la remorque réfrigérée d'un camion à Grays, dans l'Essex (sud de l'Angleterre). Il est rapidement apparu que le véhicule était parti de Zeebrugge la veille dans l'après-midi avec pour destination Purfleet. Dans le volet belge de l'enquête, les enquêteurs se sont intéressés à deux planques situées à Anderlecht. La bande dirigée par un certain, Vo Van Hong, 45 ans, s'est avérée être liée à 130 voyages.