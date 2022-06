39 morts à bord d'un camion frigorifique en Angleterre : deux passeurs de migrants condamnés à 3 et 4 ans de prison ferme

Selon le ministère public, les prévenus étaient responsables, entre autres, des contacts avec les chauffeurs de taxi. N. Sy Tai a reconnu sa participation et a accepté la peine de prison requise de trois ans. T. Dinh Long a continué à prétendre en vain qu'il n'était pas l'Alex du dossier.

Le tribunal a finalement condamné T. Dinh Long à quatre ans de prison et à 120.000 euros d'amende. N. Sy Tai a écopé de trois ans de prison et de 64.000 euros d'amende, comme le réclamait également le ministère public. Tous deux sont également déchus de leurs droits civiques pour dix ans. Le centre fédéral Migration Myria se voit accorder 5.000 euros de dommages et intérêts.

Dans cette affaire, 18 prévenus ont été condamnés, le 19 janvier dernier, par le tribunal correctionnel de Bruges. Le personnage central du dossier, Vo Van Hong, a notamment écopé de 15 ans de prison, de 920.000 euros d'amende et de saisie pour près de 2,3 millions.