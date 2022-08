39.448 "nouveaux" Belges en 2021, des procédures encore parfois problématiques (Myria)

Des problèmes persistent dans les procédures permettant d'acquérir la nationalité belge, analyse Myria dans son rapport annuel consacré à la Nationalité, publié mardi. Sur base de cas concrets, le Centre fédéral Migration recommande de modifier l'approche en termes de documents exigés, et met en garde quant à des conséquences persistantes d'une législation discriminatoire pourtant corrigée dans les années '80.

Sur le plan des chiffres, 39.448 personnes ont acquis la nationalité belge en 2021, un nombre similaire aux années qui ont précédé la pandémie de Covid-19 (2020), communique mardi Myria. Toutes procédures confondues (attribution, acquisition par déclaration, naturalisation), il y en avait eu 37.468 en 2017, 36.129 en 2018, 40.588 en 2019 puis 34.441 en 2020.

Comme c'est le cas depuis plusieurs décennies, le premier pays d'origine des nouveaux Belges est le Maroc (3.611 ou 9%).

Derrière le Maroc, les personnes venues de Syrie sont de plus en plus nombreuses à obtenir la nationalité belge (3.287 en 2021 pour 243 quatre ans plus tôt, en 2017) ces dernières années, ainsi que les Irakiens (1.817, 4e nationalité derrière la Roumanie, 3e) dans des proportions moindres.