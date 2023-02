38e Victoires de la Musique : Stromae et Angèle meilleurs artistes de l’année, Oreslan raffle trois trophées

Stromae est, avec son album "Multitude" l’Artiste masculin de l’année. Il a remercié son frère et son épouse, deux partenaires essentiels de son succès, après une longue pause causée par un burn-out. Il concourrait aux côtés de Big Flo et Oli, Grand Corps Malade, Ben Mazuré et Gaël Faye.

L'artiste est remonté sur scène en 2022, une première depuis sept ans pour présenter le successeur de son album "Racine carrée" (2013, celui de la consécration). Avec "Multitude", il a retrouvé la recette gagnante.

Le titre "L'enfer" lui permet d'exorciser le passage à vide qu'il a connu. Et "Invaincu", morceau d'ouverture, sur disque et sur scène, atteste de son retour en forme, du burn-out envoyé au tapis, et d'une ambition retrouvée.



Oreslan et la pâte à modeler

OreSlan a remporté la Victoire de la meilleure création audiovisuelle, avec la Quête, et ses personnages en pâte à modeler, réalisée par Victor Haegelin.

OreSlan a également remporté le prix de la meilleure chanson originale, également avec La Quête, ainsiq que celle du meilleur concert. C'est sa 12e récompense et le rappeur normand dépasse donc les monuments Johnny Hallyday et Alain Souchon. Le record de 13 trophées est co-détenu par M et Alain Bashung.

Angèle est l'artiste féminine de l'année.

La 600e Victoire est symbolique et a été décernée à Serge Lama, en hommage à l’ensemble de sa carrière.

La cérémonie est toujours en cours, retransmise en direct sur France 2 et France Inter.

L'album le plus streamé est celui d'Angèle ("Nonante-cinq"), côté féminin et celui de Ninho, "Jefe", côté masculin.