38e édition du Love International Film Festival de Mons : un festival de cinéma au thème universel

Créé en 1984, sous le nom de "Festival International du Film d’Amour de Mons", il fait sa révolution et s’appelle désormais le Love International Film Festival (LIFF). Le festival explore depuis trois décennies le thème de "l’Amour" à travers une programmation internationale composée d’un grand nombre de films.

S’il y a un changement de nom, il n’y a pas de nouvel ADN pour cette nouvelle édition qui sera plus que jamais tournée vers la diversité amoureuse dans toute sa complexité. Le cinéma est un art qui est souvent influencé par les normes et les attentes de la société. Et si, historiquement, de nombreux films ont représenté des relations hétérosexuelles et perpétué des stéréotypes de genre, au fil du temps, la représentation de la diversité des relations amoureuses dans le cinéma s’est ouverte à un spectre beaucoup plus large. Le cinéma a commencé à offrir une représentation plus réaliste de la diversité des relations amoureuses et a comblé des lacunes en matière de représentation à l’écran et donc de modèles pour les personnes LGBTQIA +, les personnes de couleur, les personnes non-binaires et d’autres groupes marginalisés.

Elles sont en 2023 beaucoup plus grandes et variées et c’est dans cette perspective que le Love International Film Festival de Mons s’inscrit pour fêter la diversité amoureuse.