37e édition du Festival International du Film de Mons, du 11 au 19 mars 2022

En trois décennies, le Festival International du Film de Mons est devenu un lieu incontournable des grands rendez-vous du cinéma belge. Ce sont ainsi plusieurs milliers de longs et courts métrages provenant des quatre coins du monde qui ont été projetés durant l’événement dans les salles de cinéma montoises, accompagnés très souvent par les équipes des films.

Reconnu comme l’un des plus importants festivals de cinéma en Belgique et solidement ancré dans sa région, le Festival de Mons est un événement culturel unique et dynamique, un espace de rencontre entre les générations et les univers artistiques à travers l’exploration d’un cinéma international audacieux.

Après une édition estivale en juillet 2021 organisée dans des conditions exceptionnelles, le Festival de Mons reprend ses dates du mois de mars pour une semaine de cinéma qui se déploiera dans toute la ville de Mons, dans le nouveau cinéma Plaza et toujours à Imagix Mons.

Autour de son thème historique de l'"Amour", la programmation comptera près d’une centaine de films internationaux dont un grand nombre de premières belges, des compétitions de longs et courts-métrages en présence des jurys, un focus sur le cinéma du Québec, des films en copies restaurées et des rencontres publiques avec des personnalités connues et reconnues.

Parmi les invités attendus cette année : Bouli Lanners, Noémie Merlant, Laurent Cantet, Aurélie Saada (ex-Brigitte), Guillermo Guiz, Nick Moran et bien d’autres actrices, acteurs, cinéastes et professionnels du 7e Art en provenance du monde entier qui feront vibrer, durant une semaine, le cœur des amoureux du cinéma.

Parce que le festival est aussi une fête du cinéma, les séances seront accessibles à des tarifs très démocratiques : le Pass 10 séances à 35 €, le Pass 4 séances à 20 € et le ticket individuel à 7 €. Le festival proposera également des tarifs de groupes et des formules de réduction.

Programme complet et ouverture de la billetterie en ligne dès le 24 février.

