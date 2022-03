37e édition du Festival International du Film de Mons

Du 11 au 19 mars, le Festival International du Film de Mons sera le rendez-vous des amoureux du 7ème art. Le thème de l’Amour reste au cœur des préoccupations de ces films inédits qui conjuguent qualité et vrai plaisir du cinéma.

Le Festival de Mons, c’est un lieu où l’on croise des pros et des stars, mais aussi des fans de cinéma qui viennent partager des émotions avec des personnalités du grand écran.

Côté films, prenez déjà une option sur la clôture avec la projection de Nobody Has To Know, une romance inattendue sur fond de décors d’Ecosse en présence de notre Bouli Lanners national.