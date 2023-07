37e édition des Midi-Minimes : "Dépoussiérons la musique classique, rendons-la accessible à tous !"

Cet été, pour la 37e fois déjà, le Conservatoire royal de Bruxelles et l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon résonneront au son du Festival Midis-Minimes. Une formule musicale composée de concerts courts, synonymes d’éclectisme et de découvertes.

"Ça ouvre les portes de la découverte effectivement", explique Bernard Mouton, directeur artistique du festival. "On peut venir assister à un concert sans connaître ni l’œuvre, ni l’artiste, on va avoir du plaisir et on va apprendre des choses. C’est vraiment le concept de base. Faire des concerts à midi, ça permet à des gens de venir nous voir pendant les temps de midi. On a aussi des pensionnés qui emmènent leurs petits enfants pour leur faire découvrir. On a un public très varié en fonction aussi des concerts proposés."

Le concert d’ouverture a eu lieu ce 3 juillet avec un programme de prestige : les œuvres de Grieg et Atterberg, sous la direction de Dirk Van de Moortel. À l’affiche, les Young Belgian Strings ainsi que Sylvia et Stéphanie Huang, violoniste et violoncelliste. Deux lauréates parmi les 12 finalistes du prestigieux Concours Reine Elisabeth.

"Nous avons essayé de proposer au public une musique classique la plus large possible, avec des choix les plus larges possibles", explique Dirk Van de Moortel. "Il faut dépoussiérer la musique classique pour la rendre le plus accessible possible. Les Young Belgian Strings jouent avec toutes sortes de musiciens. C’est justement pour montrer que la musique classique n’est pas réservée à une élite."