37 arrestations en juillet et en août dans 5 opérations de la police de Namur

Durant les mois de juillet et août la zone de police Namur capitale a réalisé cinq opérations de sécurisation afin de participer au renforcement du sentiment de sécurité des citoyens et de lutter contre des phénomènes dérangeants. Elles se sont déroulées les 27 et 30 juillet et les 3, 5 et 11 août. C’est principalement le haut de la ville qui a retenu l’attention des policiers : Square Léopold, rues Rogier/Godefroid, quartier de la Gare, Parc Louise-Marie et ses environs, mais elles se sont également déroulées à Jambes (Parc Astrid et secteur centre ADEPS). Les opérations visaient principalement la vente et la détention de stupéfiants, la mendicité agressive, les rassemblements troublant l’ordre public et la consommation d’alcool. Elles ont mobilisé 148 policiers de la Zone de Police et un renfort de la Police fédérale : Police à cheval et Police des chemins de fer.

Bilan : 260 personnes et 15 véhicules ont été contrôlés. Et 37 personnes ont été arrêtées administrativement ou judiciairement. Et des petites quantités de produits stupéfiants (marijuana et cocaïne) ont été saisies, ainsi que 6 GSM et une somme de 10.687 euros.

Dans son communiqué la police de Namur annonce que les actions de sécurisation se poursuivront dans les prochaines semaines dans le haut du centre-ville actuellement assez sensible mais également dans les autres quartiers du centre-ville et de Jambes.