360.000 conducteurs contrôlés pendant la dernière campagne BOB, 2% sont positifs

Près de 360.000 conducteurs ont été soumis à un contrôle d’alcoolémie lors de la campagne BOB Été de l’institut Vias, qui s’est déroulée du 2 juin au 28 août 2023, a rapporté jeudi la police fédérale. Parmi eux, 2,24% se sont avérés positifs, une légère diminution par rapport à l’année dernière.

En moyenne 4.073 conducteurs ont été contrôlés par jour, ce qui représente une nouvelle augmentation du nombre de tests réalisés (322.000 tests en 2022). Sur les 358.434 conducteurs contrôlés, 8.025 se sont avérés positifs, soit 2,24%. Il s’agit d’une légère diminution par rapport à l’année dernière (2,5% de conducteurs positifs). Au total, 2.870 conducteurs ont fait l’objet d’un retrait de permis de conduire.

"La diminution du nombre de conducteurs positifs constitue une bonne nouvelle en tant que telle. Toutefois, ce pourcentage est encore trop élevé. La sécurité routière est une priorité absolue et les services de police continueront à effectuer des contrôles d’alcoolémie", a déclaré le directeur de la police fédérale de la route, Koen Ricour.

L’institut Vias s’est dit satisfait du bilan positif de la campagne. "Le baromètre de la sécurité routière publié la semaine dernière montre qu’au cours des six premiers mois de cette année, 1.941 accidents avec tués et blessés ont encore impliqué un conducteur sous l’influence de l’alcool, soit quasiment un accident sur 10 (9%). C’est la preuve que le risque de se faire contrôler doit rester élevé", pointe Vias. Dans ce contexte, l’institut se réjouit de la disparition prochaine de la possibilité de demander un quart d’heure d’attente lors de contrôles alcool et du fait que les conducteurs devront souffler moins longtemps dans l’appareil, ce qui allègera la procédure.