36 questions pour tomber amoureux, vraiment ? Faites le test pour la Saint-Valentin !

Le principe est assez simple : deux personnes répondent, chacune à leur tour, aux 36 questions imaginées par le psychologue Arthur Aron. Cela va d’interrogations assez simples ou anodines, comme "À quoi ressemblerait une journée "parfaite" pour vous ?", à des choses plus intimes. Par exemple : "De tous les membres de votre famille, la mort de qui vous toucherait-elle le plus ? Pourquoi ?".

Vous avez dit intrusif ? C’est exactement le but ! L’objectif est de pousser l’autre à se confier, à créer une complicité et une vulnérabilité entre les deux personnes : bref, à les pousser à ouvrir leur cœur en partageant des pensées et mémoires très personnelles. Le tout en se regardant le plus possible dans les yeux.

Pour vérifier sa théorie, après avoir mis au point son questionnaire, le Docteur Arhtur Aron a réalisé des tests sur plusieurs duos d’inconnus. Chacun des participants entrait dans la salle par une entrée différente, et ils s’échangeaient les questions en face-à-face. Résultats : plusieurs de ces participants sont repartis en couple, et l’un des duos s’est même marié quelques mois plus tard.