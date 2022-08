36, Quai des Orfèvres : revivez les plus grandes affaires criminelles

Episode 1 : le crime de la rue Montaigne (1887) - On retrouve trois personnes sauvagement assassinées dans l’un des quartiers chics de Paris. Mais le meurtrier, par maladresse, a laissé des traces qui pourraient permettre de le retrouver. À moins que ce soit une fausse piste…

Episode 2 : Landru, le Seigneur de Gambais (1918) - D’étranges disparitions sont signalées au maire du village de Gambais. Il reçoit des lettres demandant des nouvelles de deux femmes différentes venues s’établir à Gambais avec leur fiancé, M. Dupont pour l’une et M. Frémyet pour l’autre. Les proches de ces deux femmes n’ont plus aucune nouvelle. Le maire de Gambais ne connaît aucun M. Dupont, ni aucun M. Frémyet. Il apparaît que les deux femmes ont fait la connaissance de leur fiancé en répondant à une petite annonce…

Episode 3 : le crime de la rue Bonaparte (1864) - Un jeune médecin ambitieux conquiert le Paris du Second Empire et la bonne société parisienne. Jusqu'où peut le mener son ambition ? Et s'il était capable du pire, ce jeune médecin qui manipule des médicaments et des substances dangereuses… ?

Episode 4 : le vol du diamant rose (1926) - Un matin du mois d’octobre 1926, en faisant sa première tournée, le gardien du domaine de Chantilly s’aperçoit que l’un des plus beaux diamants du monde a été volé ! C’est un joyau historique ! Un trésor national ! La Première Brigade mobile est chargée de mener l’enquête.

Episode 5 : le crime de Chaumont (1935) - Une fillette de 4 ans disparaît alors qu’elle jouait devant sa maison. On l’aurait vue partir avec un inconnu, arrêté dès le lendemain. Mais le suspect, Soclay, un repris de justice, nie. Des recherches de grande envergure sont entreprises. En vain. Le corps est retrouvé des mois plus tard. Soclay est renvoyé devant les assises. Il y a pourtant des zones d’ombre dans le dossier. Et si Soclay était innocent ?

Episode 6 : la femme coupée en deux (ou) le mystère à Clichy (1876) - Au mois de novembre 1876, on repêche dans la Seine les deux parties d’un corps… Celui d’une femme. Qui est-elle ? La police parisienne met tout en œuvre pour identifier le cadavre. Et pour retrouver qui l’a tuée. Le premier acte d’une affaire qui va passionner la France entière.

Episode 7 : le vol de la Joconde (1911) - Ce matin du mois d’août 1911, de nombreux visiteurs se présentent au Louvre pour admirer l’une de ses attractions les plus célèbres. Mais l’emplacement est vide. La Joconde a disparu… Qui a bien pu voler l’un des plus beaux tableaux du monde ? Des dizaines d’enquêteurs se mettent au travail. Pendant des mois. En vain ! Où est passée la Joconde ?

Episode 8 : la malle sanglante de Millery (1889-1890) - Un ouvrier découvre des restes humains dans un sac, près de Lyon, à Millery. Trois mois plus tard, on parvient, grâce aux progrès de la médecine légale, à l’identifier : il s’agit d’un huissier dont l’étude est l’une des plus importantes de Paris. On découvre ensuite une malle, dans laquelle le corps aurait été transporté… depuis Paris.

Episode 9 : l’assassinat de la comtesse Sauty de Chalon (1945) - Une comtesse russe disparaît alors qu’elle regagne Paris depuis Bruxelles. Son corps est retrouvé deux mois plus tard, à quelques kilomètres de Cambrai, enterré sur le bord de la route. S’agit-il d’une espionne ? Est-elle l’une des premières victimes de cette “Guerre froide” qui commence, au lendemain de la Libération… ?

Episode 10 : l’empoisonneuse de Loudun (1947) - 1947, au mois d’octobre, à Loudun, dans l’ouest de la France, Léon Besnard meurt à la suite d’un déjeuner champêtre. À première vue, la mort serait due à une intoxication alimentaire. Mais le médecin qui l’examine n’en est pas certain. Et si Léon Besnard avait été empoisonné ? Et s’il avait été empoisonné par sa femme ? L’affaire Marie Besnard commence. Et elle n’est pas prête de s’arrêter. Car d’autres morts mystérieuses intriguent les habitants de Loudun et les enquêteurs…

