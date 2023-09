36 bateaux bloqués à l’écluse d’Auvelais à cause d’un chantier non terminé à temps !

Le SPW avait annoncé des travaux importants à l’écluse d’Auvelais sur la Sambre. Seulement voilà, à la date initialement prévue de la fin des travaux, ceux-ci étaient encore loin d’être terminés. Résultat ? 36 bateliers qui pensaient que la navigation allait reprendre sont actuellement en attente. Bloqués devant l’écluse. Et le nombre risque encore d’augmenter.

L’ingénieur responsable nous confie "Il y a eu des imprévus sur le chantier d’une part. Mais un entrepreneur est en défaut, il n’était pas préparé. Actuellement nous essayons avec les équipes de déterminé une date de reprise certaine de la navigation. Plus question d’annoncer une date qui ne sera pas respectée "

Qu’en est-il des bateliers qui risquent de passer plusieurs jours sur place ? Notre interlocuteur enchaîne "avec la protection civile, nous avons déjà distribué de l’eau potable à bord. Et d’autre part les bateliers ont droit à une indemnité journalière pour cause de chômage. Reste à voir qui payer cette indemnité, le SPW mobilité ou l’entrepreneur en cause ici"

Aux dernières nouvelles aucune date de reprise de navigation et fin des travaux n’était confirmée. Le SPW mobilité n'a pas répondu à nos sollicitations.