35e édition pour le festival Verdur à la Citadelle de Namur

Le festival VERDUR aura sa 35ème édition le samedi 25 juin 2022 à la Citadelle de Namur. Il est considéré comme le plus ancien festival de Wallonie et surtout, c´est un festival GRATUIT.

Le Verdur a pour but de promouvoir les artistes belges et d’aider au développement de la culture. Son entrée gratuite permet l'accès à tout le monde, surtout dans une période post-pandémique où le public est demandeur de sorties et de découvertes. Il met également en avant son côté intergénérationnel puisque sont bienvenus autant les familles avec leurs enfants que les amateurs de musique moderne de tout âge.