351.057 euros récoltés : record battu pour le TeleVideoGames !

Seuls au milieu d’une armée de PC, Gice (fondateur des PlayersDuDimanche) et iMeelk ont la tâche importante d’ouvrir cette septième édition du TVG, après une brève introduction de l’équipe d’animation ils lancent les hostilités et lâchent l’armée de streamers qui se rue vers leurs lives respectifs.

L’ambiance est plus que joyeuse, ça crie dans tous les sens : " Merci pour les dons ! ", " Ciiinq mille baaaalles ! ". Très vite, les jeux se lancent, il y a de tout dans la salle : du League of Legends à Minecraft, en passant par Call of Duty, Rocket League et évidemment les traditionnels karaokés.

Il n’aura fallu que cinq heures au TeleVideoGames pour atteindre les 100.000 € récoltés, presque la moitié de la somme totale de l’année passée ! Mais malheureusement, les premiers problèmes n’ont pas tardé à montrer le bout de leur nez…