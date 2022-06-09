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Ukraine - Україна

Брюссель: 3500 нових місць прийому українців | Bruxelles: 3500 places en plus pour les Ukrainiens

Брюссель: 3500 нових місць прийому українців | Bruxelles: 3500 places en plus pour les Ukrainiens
il y a 4 heures2 min
Par Charlotte Legrand

Уряд Брюсселя щойно прийняв важливі рішення щодо збільшення кількості житла для людей, які втекли від війни. Ось деталі оголошених нових функцій.

 

1. Офісні будівлі, перетворені на колективні житлові приміщення

10 будинків, в яких розміщувалися офіси, стануть приймальнями. Це дозволить забезпечити житлом 1500 осіб. Приміщення не будуть обставлені. Кожен гість оплачує витрати: 150 євро/місяць за дорослого, 50 євро для неповнолітніх.

 

2. Будинки "в переобладнанні"

В області виділено цілу низку готелів, шкіл-інтернатів, лікарень, будинків престарілих... які можуть стати приймальнями в короткостроковій або середньостроковій перспективі. У цих місцях проживання "оренда" буде встановлена ​​на рівні 225 євро/місяць для дорослих, 75 євро для неповнолітніх.

 

3. "Світлі" місця проживання:

Якісні знімні модулі встановлять на 6 об’єктах у Брюсселі. Мета – мати можливість вмістити 500 осіб.

 

А якщо цього замало?

Що робити, якщо налаштування цих рішень займе занадто багато часу?

BHA, асоціація брюссельських готельєрів, обіцяє зробити номери доступними за дуже низькими цінами для українців, які потребують житла, максимум на 15 днів.

 

За допомогою цих нових заходів регіон сподівається досягти 3500 нових будинків до жовтня. Цього буде недостатньо: окремі особи ще мають відігравати свою роль у вітанні українців. Але область хоче їх краще підтримувати. Про це ми розповімо в наступній статті!

 

Cet article s'adresse en priorité aux personnes qui ont fui l'Ukraine ces derniers mois. Nous leur parlons ici de nouvelles mesures prises par le gouvernement bruxellois et les acteurs locaux pour améliorer l'offre de logements. L'objectif est de créer 3500 nouvelles places d'accueil d'ici la fin du mois d'octobre. Voici l'article en français :

Bruxelles : 3500 nouvelles places d’accueil pour les Ukrainiens

Le gouvernement bruxellois vient de prendre des décisions importantes pour augmenter le nombre de logements disponibles pour les personnes qui ont fui la guerre. Voici le détail des nouveautés annoncées.

 

Des immeubles de bureaux transformés en hébergement collectif

10 bâtiments, qui abritaient des bureaux, vont devenir des structures d’accueil. Cela va permettre d’offrir un logement à 1500 personnes. Les espaces ne seront pas meublés. Chaque hébergé participera aux frais : 150 euros/mois par adulte, 50 euros pour les mineurs.

 

Des bâtiments " en reconversion "

La région a identifié toute une série d’hôtels, internats, hôpitaux, maisons de repos…qui peuvent devenir des structures d’accueil à court ou moyen terme. Dans ces lieux d’hébergement, le " loyer " sera fixé à 225 euros/mois pour les adultes, 75 euros pour les mineurs.

 

Des habitats " légers " :

Des modules de qualité, démontables, vont être installés sur 6 sites bruxellois. Le but est de pouvoir y héberger 500 personnes.

 

Et si ça ne suffit pas ? Si ces solutions mettent trop de temps à se mettre en place ?

BHA, l’association des hôteliers bruxellois, promet de mettre à disposition des chambres à prix très bas, pour les Ukrainiens en manque de logement, pour une durée de 15 jours maximum.

 

Avec ces nouvelles mesures, la Région espère atteindre les 3500 nouveaux logements d’ici le mois d’octobre. Cela ne suffira pas : les particuliers ont toujours un rôle à jouer dans l’accueil des Ukrainiens. Mais la Région veut mieux les soutenir. On vous en parle dans un tout prochain article !

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