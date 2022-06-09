Брюссель: 3500 нових місць прийому українців | Bruxelles: 3500 places en plus pour les Ukrainiens

Уряд Брюсселя щойно прийняв важливі рішення щодо збільшення кількості житла для людей, які втекли від війни. Ось деталі оголошених нових функцій.

1. Офісні будівлі, перетворені на колективні житлові приміщення

10 будинків, в яких розміщувалися офіси, стануть приймальнями. Це дозволить забезпечити житлом 1500 осіб. Приміщення не будуть обставлені. Кожен гість оплачує витрати: 150 євро/місяць за дорослого, 50 євро для неповнолітніх.

2. Будинки "в переобладнанні"

В області виділено цілу низку готелів, шкіл-інтернатів, лікарень, будинків престарілих... які можуть стати приймальнями в короткостроковій або середньостроковій перспективі. У цих місцях проживання "оренда" буде встановлена ​​на рівні 225 євро/місяць для дорослих, 75 євро для неповнолітніх.

3. "Світлі" місця проживання:

Якісні знімні модулі встановлять на 6 об’єктах у Брюсселі. Мета – мати можливість вмістити 500 осіб.

А якщо цього замало?

Що робити, якщо налаштування цих рішень займе занадто багато часу?

BHA, асоціація брюссельських готельєрів, обіцяє зробити номери доступними за дуже низькими цінами для українців, які потребують житла, максимум на 15 днів.

За допомогою цих нових заходів регіон сподівається досягти 3500 нових будинків до жовтня. Цього буде недостатньо: окремі особи ще мають відігравати свою роль у вітанні українців. Але область хоче їх краще підтримувати. Про це ми розповімо в наступній статті!