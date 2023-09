35€ pour un disque dur de 64To ? Attention aux arnaques – On n’est pas des iencli

Dans cet épisode, nos experts iencli ont déniché une arnaque de plus en plus répandue qui propose à la vente un disque dur extraordinaire de 64 To de stocklage pour la modique somme de 35€. Mais comment cette arnaque fonctionne-t-elle ?

Aurélien Sama et Mathis de French Hardware nous expliquent quels sont les détails à identifier pour ne pas se faire avoir et comprendre également comment cette arnaque est organisée. Mais en ouvrant le disque dur pour en identifier ses composants, nos experts iencli vont faire une découverte encore plus saisissante !