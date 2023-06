35 millions d’euros pour rénover entièrement la Ville Basse d’Eupen meurtrie par les inondations de juillet 2021

Des travaux qui devraient s’étaler jusqu’à fin 2025 voire début 2026 tant l’ampleur de la tâche est imposante ; la Ville Basse s’étend en effet à la fois le long de la Vesdre et le long de la Helle, sorte de torrent fagnard qui a, du reste, fait le plus de dégâts par la violence de ses flots. La Ville d’Eupen en était bien consciente: la priorité a donc été de faire revenir les habitants et leur offrir comme à ceux qui ont pu rester un lieu de vie agréable ; 35 millions d’euros y seront consacrés grâce au fonds "spécial inondations" constitué par la Communauté Germanophone, à la Ville d’Eupen et à la Wallonie pour les voiries régionales. Le plan concerne aussi tous les impétrants, gaz, eau, égouttage, électricité, téléphone et fibre optique, qui vont rénover entièrement tout leur réseau sous-terrain. Mais le plus visible sera évidemment en surface avec une forte connotation "verte": " Nous avons prévu un parc au confluent de la Vesdre et de la Helle, explique Michael Scholl, échevin des travaux, ainsi que la plantation de plus de 30 arbres hautes- tiges et plusieurs autres espaces verts ; nous tirons les leçons des inondations en augmentant les zones vertes afin que l’eau puisse mieux s’infiltrer dans le sol. Les rues seront toutes refaites et laisseront une belle place aux piétons et aux cyclistes."