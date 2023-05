35 buts : Erling Haaland meilleur buteur sur une saison de Premier League

Erling Haaland est devenu mercredi soir le meilleur buteur sur une saison de Premier League, tous formats confondus, en inscrivant son 35e but sous le maillot de Manchester City contre West Ham en match en retard de la 28e journée.

A la 71e minute du match, idéalement lancé par Jack Grealish, le Norvégien est allé battre Lukasz Fabianski d'une balle piquée pour le 2-0. "On voit quelle est ma première pensée (à la récupération du ballon, au milieu du terrain), c'est de courir vers le but", a-t-il commenté après le match, au micro de Sky Sports, alors qu'il revoyait les images du but du record.

"Jack (Grealish) m'avait dit avant le match qu'il voulait faire la passe décisive sur le but du record et je savais qu'il allait me la mettre là, j'ai vu le gardien sortir mais c'était une passe parfaite de Jack", a-t-il souligné. "C'est une soirée spéciale et un moment spécial, oui. Je suis très heureux et très fier et je ne sais pas trop quoi dire de plus", a-t-il ajouté.

Dès sa première saison sous les couleurs des Cityzens, il efface des tablettes les 34 buts d'Andy Cole avec Newcastle en 1993-94 et d'Alan Shearer avec Blackburn la saison suivante. L'élite du football anglais comptait alors 22 équipes, soit 42 journées. Elle a été ramenée à 20 clubs et 38 journées depuis la saison 1995-96. Il n'a fallu que 31 apparitions à Haaland pour établir ce nouveau record, là où ses aînés avaient joué respectivement 40 et 42 matches.

"Je n'aurais pas pu souhaiter que ça arrive à un mec plus sympa que lui", a d'ailleurs commenté Shearer sur son compte Twitter. "C'est le meilleur", a-t-il poursuivi.