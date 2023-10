35.000 places au total ? 9000 de plus en un an et demi ? Quelle est la réelle capacité du réseau d’accueil pour les demandeurs d’asile en Belgique ?

En 2019, il y avait bien 21.343 places mais nous ne sommes pas à 35.000 aujourd’hui. Nous sommes à 34.271. On n’est donc pas encore aux 35.000 places dont parlait Nicole de Moor le 25 septembre dernier même si on s’en rapproche. "On y sera bientôt", confirme Benoit Mansy, le porte-parole de Fedasil. "Aujourd’hui, au 3 octobre, nous sommes à 34.400 places."

Quant aux 9000 places créées en un an et demi dont a parlé Sammy Mahdi, on n’y est pas. Entre le 1er janvier 2022 (29.446 places) et aujourd’hui, 4825 places ont été créées. La moitié du chiffre annoncé donc.