34ème Beatles Day à Mons : une célébration intemporelle de la fab four

Non, les Beatles ne sont pas oubliés, dépassés ou désuets. Les fans seront d’ailleurs nombreux à Mons samedi pour le 34ème Beatles Day. Le nom de l’événement est éloquent : 12 h de Beatles dans les oreilles, dans la peau et dans le cœur avec des concerts, des rencontres, des bourses… Pour l’occasion, un groupe belge avec notamment Saule et Julie Compagnon s’est formé pour chanter la fab four.

Les nombreux adeptes viendront des quatre coins de l’Europe comme Alain Cardon, l’organisateur, n’hésite pas à participer lui aussi à d’autres rendez-vous comme le sien, à Liverpool notamment, ville natale du mythique groupe.

30 € l’entrée pour l’ensemble des activités organisées au Lotto Mons Expo.

Les fans des Stones sont également les bienvenus parce que selon le passionné, la rivalité qui opposerait les deux clans n’est qu’une imagination sans fondement !

Plus d’infos : beatlesday.eu