Le 34ème BEATLES DAY se déroulera le samedi 23 septembre au LOTTO MONS EXPO. Fidèle à ses objectifs il propose des activités originales et de qualité. Elles satisferont à la fois les puristes et les affamés de découvertes. L’édition 2023 célèbrera l’impact du groupe de Liverpool sur la culture et la chanson françaises.

Une journée musicale internationale unique en Belgique qui interpelle toutes les générations.

THEME GENERAL : "MICHELLE, Ma Belle" - L’influence des Beatles au niveau de la francophonie.

CONCERT NON-STOP de 12 h à 24 h

10.00 h : Ouverture au public

10.30 h – 18.00 h : THE UNPLUGGERS (B)

Concert dans les espaces "hors grande salle"

11.30 h – 12.30 h : Salle Expo : Vernissage de l’expo " LES BEATLES repris en français "

13.00 h – 13.45 h : 2 OF US (B) 45’

13.45 h – 14.00 h : Sur grand écran :

Dans le cadre du thème 2023, Salvatore ADAMO nous raconte sa rencontre avec les BEATLES. Clips de la chanson "Michelle" réalisés par des groupes et chanteurs locaux et internationaux, à la demande des organisateurs du BEATLES DAY.

14.00 h – 14.30 h : CAJ-MIR (B)

14.40 h – 15.30 h : l’invité d’honneur : Michka ASSAYAS

15.45 h – 16.15 h : HANDPAN

16.30 h – 17.20 h : LES LIONCEAUX

17.35 h – 18.20 h : 2 DAY

18.35 h – 19.40 h : THE LOW BEAT

19.55 h – 20.55 h : ALL STARS BAND

21.10 h – 22.15 h : THE CAVERNITES

22.30 h – 23.35 h : THE BLISTERS