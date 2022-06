33e Festival Interculturel du Conte de Chiny - Une édition dans un village flamboyant !

Chiny a fait peau neuve et a revêtu ses plus beaux apparats pour accueillir le 33ème festival interculturel du conte de Chiny ! Le conte, cet art de la parole vivant et fédérateur, y sera mis à l’honneur du 8 au 10 juillet 2022.

Après deux éditions perturbées par l’actualité, le festival reprend la route et du galon et c’est avec joie que les organisateurs vous mijotent un programme aux petits oignons... Dans un village rénové et métamorphosé.

Professionnels et amateurs d’ici et d’ailleurs, tous férus de mots et d’histoires, seront au rendez-vous pour vous faire voyager, vibrer, réfléchir… Le tout avec passion, humour et amour ! L’occasion rêvée de se déconnecter d’un quotidien à 100 à l’heure, de tisser du lien, de prendre du bon temps, de savourer l’instant présent. Venez vous laisser transporter dans l’imaginaire, écouter, " apéroter ", siester, rêver, bercés par cette atmosphère si particulière et propre au festival qui anime le village depuis de nombreux étés.