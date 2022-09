33e Beatles Day

GET BACK !

Les 52 ans de l’album "LET IT BE", la séparation des BEATLES, les sorties des films "LET IT BE" et "GET BACK" et l’éclosion et la consécration de nouveaux groupes.

Les BEATLES c’est, avant tout, la MUSIQUE Place à la jeunesse, à l’originalité, au talent. Un dénominateur commun : la qualité.

LES GROUPES

THE SOUNDBIRDS (un trio très jeune) (B) THE SCARABIANS (REGGAE BEATLES) (F) THE BEATLES HISTORY (F) THE HAMBURG BEAT (le rock des 50’et 60’)(GB) THE SEASTLES (le rock au féminin) (F) ONE AFTER 909 (NL) Antoine GOUDESEUNE et Julie COMPAGNON (B) THE JUST BEATLES (SCO)

L’INVITE EXCEPTIONNEL : Dave HARRIES (GB)

Un des bras droits de George MARTIN, Ingénieur du son aux studios ABBEY ROAD qui a travaillé sur l’album " REVOLVER " qui revient sur le devant de l’actualité. Il a participé au film " LET IT BE " revu par le réalisateur Peter JACKSON. Il était présent dans les studios et sur le toit où les BEATLES ont donné leur dernier concert.

CONFERENCE : Jérôme SOLIGNY - "David BOWIE et les BEATLES"

Jérôme Soligny est musicien, compositeur (pour Etienne Daho notamment – "Duel Au Soleil", "La Baie"), journaliste, écrivain (Rainbowman, Je suis mort il y a vingt-cinq ans, Writing On The Edge, David Bowie ouvre le chien, With The Beatles…) et Conseiller de la Rédaction à Rock&Folk depuis le milieu des années 90. Depuis plusieurs années, ses ouvrages servent de support à des rencontres dans des librairies, médiathèques, festivals, lieux d’enseignement et cafés où l’on pense.

EXPOSITIONS : Get Back – Hamburg – Liverpool / Le Rock des années 70

ESPACE LITTERAIRE avec de nombreux auteurs présents

VENDEURS COLLECTIONNEURS

FOIRE AUX VINYLES

30,00 € – Student : 15,00 € – free under 13 years old

www.beatlesday.be contact@beatlesday.be