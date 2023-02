32e édition du Festival "À Cloche-Scène" du 20 au 24 février à Mouscron

Si sur plusieurs décennies le festival " À Cloche-Scène " était associé aux œufs de Pâques, en 2023, il sera lié au Carnaval ! Le Centre Culturel Mouscronnois et la Ligue des Familles qui collaborent depuis des années sur le projet, proposent de vous réchauffer pendant ces congés de février. Du 20 au 24 février, la programmation saura ravir les tout-petits et les – pas tout à fait - grands, avec huit spectacles pour un public de 1 à 12 ans.

Cela fait 32 ans maintenant que le festival éveille les enfants aux arts du spectacle. Compagnies, comédiens et parfois marionnettes jouent au théâtre, dansent, font des tours de magie et émerveillent les petits. Dans le cadre de cette sensibilisation à l’art, les membres de la Ligue des Familles proposent des ateliers juste après les spectacles. Afin d’être le plus accessible à tous, le prix d’entrée est fixé à 3€ par personnes et par jour.

Le vendredi 24, à l’occasion du finissage, un concert et un goûter offert par la Ligue des Familles sauront clôturer en beauté les festivités.

Le programme :

Ballon Bandit par Inti Théâtre, le 20 février à 15h. Théâtre et danse, de 2 ans et demi à 6 ans.

Un petit air de Chelm par MicMac Théâtre, le 20 février à 15h. Théâtre à partir de 7 ans.

Au fil de mon île par Baby OR NOT ! Compagnie, le 21 février à 11h et 15h. Marionnettes et objets, de 18 mois à 4 ans.

Mini-ver par Théâtre L’Anneau, le 21 février à 15h. Théâtre à partir de 5 ans.

Ballroom par la Compagnie Nathalie Cornille, le 22 février à 11h et 15h. Spectacle participatif de 1 à 3 ans.

Et si on disait que… par les Mouscrobes, le 22 février à 15h et 17h. Théâtre et improvisation à partir de 4 ans.

Harry Speed par Xavier Sourdeau, le 23 février à 15h. Magie, pour tous les âges.

T’en fais une tête par les Babeluttes, le 24 février à 15h. Concert et chansons pour tous les âges.