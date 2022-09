Leur histoire commune a commencé très tôt, dès les tournois de jeunes. Et depuis lors ils se sont souvent croisés. Ils ont tissé des liens qu’ils ont entretenus, et nous avons pu assister à un de leur échange lors de Roland-Garros 2021. "Rodgeur", en voyant "Oli" s’était exclamé "Hey Rochus Baby", heureux de le revoir, et avant de discuter de tout et de rien. Un chouette moment à voir et à revoir.