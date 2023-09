31ème édition de la Fête des Plantes et du Jardin à l’Abbaye d’Aywiers

Les jardins à l’anglaise de l’ancienne Abbaye d’Aywiers s’ouvrent deux fois par an pour l’organisation de la fête des plantes et des jardins.

L’édition automnale de la Fête des Plantes et du jardin se déroulera ces 29, 30 septembre et 1er octobre à l’Abbaye d’Aywiers à Lasne. L’événement rassemble 180 exposants et des conférences.

Lors de cet événement, vous aurez l’occasion de rencontrer des spécialistes passionnés de l’univers des jardins. Ces professionnels seront là pour vous prodiguer des conseils avisés et vous proposer des produits de qualité.

Explications dans cette interview de Patricia Limauge, au micro d’Olivier Gilain dans l’émission BW Matin sur Vivacité.