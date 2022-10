317.500 € pour une maison, 260.000 pour un appartement: des prix en hausse "mais par rapport à l'inflation, ils ont régressé"

En Wallonie, le Brabant wallon est toujours la région la plus onéreuse, en moyenne il faut compter 416.000 euros pour l’achat d’une maison. Une situation que l’on pourrait comparer à Bruxelles avec là aussi plusieurs marchés, selon Renaud Grégoire. "On sait qu’il y a certaines communes, évidemment, qui sont particulièrement chères. On sait que, par exemple, Lasne est une des communes les plus chères de Belgique."

Mais il y a aussi, explique l’expert, d’autres zones, sans doute un peu plus excentrées, qui sont plus éloignées des axes autoroutiers, qui sont peut-être plus rurales, plus agricoles, qui ont des prix qui ne sont pas comparables aux prix pratiqués à Lasne. "Mais effectivement, le Brabant wallon, la proximité de Bruxelles, on sait que les problèmes de mobilité à Bruxelles font parfois fuir certaines personnes. Et globalement, être à proximité est intéressant."