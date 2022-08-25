Благодійний івент з нагоди 31-го Дня Незалежності України | Évènement pour le 31e jour de l'indépendance de l'Ukraine

У неділю 28 серпня 2022 р. Об'єднання Українок в Бельгії пропонує всім разом зібратись на благодійний захід з нагоди 31-го Дня Незалежності України.

У програмі : українські страви, міні-ярмарок, поезія, пісні українських артистів та розваги для дітей , а також конкурс вишиванок для всіх охочих. Катерина представник Об'єднання Українок в Бельгії, більш детально розповіла в нашій студії, про програму яка нас очікує цієї неділі...

“У нас буде цікава програма, ми запросили багато учасників, перше, це буде бандуристка з групи Дзвінга, яка представить наш національний інструмент та зіграє на ньому кілька пісень, потім у нас буде 3 поетеси українські, які будуть читати свої поеми це Таїсія Наконечна, Ірина Шабала, вона ж допомогла нашій організація роздрукувати її книгу, яка називається “Я донька України”, і цю книгу теж можна буде купити на нашому заході, також ми ще не оголошували так, що це сенсаційна новина, до нас приїжджає гурт з України це співаки і один з них заслужений артист України Валерій Твін, вони нам зіграють кілька пісень".

Подія відбудеться за адресою: Gemeentelijke feestzaal Zellik, Noorderlaan 7, 1731 Zellik (Asse). Початок о 14:00. Майте на увазі, що цього року реєстрація підтверджується лише за передоплатою. Кількість місць обмежена. Замовлення приймаємо до 24 серпня включно. Посилання на реєстрацію із банківськими реквізитами

можна знайти тут : https://forms.gle/KCeec4B6ErcxFgxs6. Також, ви можете зареєструватися, надіславши повідомлення на електронну пошту нашої організації : oub.ufub@yahoo.fr