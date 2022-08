Благодійний івент з нагоди 31-го Дня Незалежності України | Évènement pour le 31e jour de l'indépendance de l'Ukraine

Ce dimanche 28 août 2022, l'Association des Femmes Ukrainiennes de Belgique organise un événement caritatif à Zellik (Asse) à l'occasion du 31ème anniversaire de l'Indépendance de l'Ukraine

Au programme : des plats ukrainiens, une mini-foire, de la poésie, des chansons d'artistes ukrainiens et des animations pour les enfants, ainsi qu'un concours de broderie pour tous. Kateryna Zgadzay, représentante de l'Association des femmes ukrainiennes de Belgique, nous en dit plus…

"C’est un programme intéressant, nous avons invité de nombreux participants. Il y aura d’abord un joueur de bandura du groupe Dzvinga, qui présentera notre instrument national et jouera plusieurs chansons. Ensuite, nous aurons plusieurs poètes ukrainiens qui liront leurs poèmes : Taisia ​​​​Nakonechna et Iryna Shabala. Elle a aidé notre organisation à imprimer son livre, qui s'appelle "Je suis une fille d'Ukraine" et sera disponible à l'achat lors de notre événement. Nous accueillerons aussi des chanteurs d’Ukraine. L'un d'eux est l'artiste émérite Valery Twin, ils joueront avec son groupe quelques chansons pour nous".

L'événement aura lieu dès 14h à l’adresse suivante : Gemeentelijke feestzaal Zellik, Noorderlaan 7, 1731 Zellik. Cette année, le nombre de places étant limité, l'inscription se fait via ce formulaire : https://forms.gle/KCeec4B6ErcxFgxs6 ou par mail : oub.ufub@yahoo.fr