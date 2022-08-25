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Ukraine - Україна

Благодійний івент з нагоди 31-го Дня Незалежності України | Évènement pour le 31e jour de l'indépendance de l'Ukraine

il y a 22 minutesTemps de lecture2 min
Par Catherine Tonero

У неділю 28 серпня 2022 р. Об'єднання Українок в Бельгії пропонує всім разом зібратись на благодійний захід з нагоди 31-го Дня Незалежності України.

У програмі : українські страви, міні-ярмарок, поезія, пісні українських артистів та розваги для дітей , а також конкурс вишиванок для всіх охочих. Катерина представник Об'єднання Українок в Бельгії, більш детально розповіла в нашій студії, про програму яка нас очікує цієї неділі...

“У нас буде цікава програма, ми запросили багато учасників, перше, це буде бандуристка з групи Дзвінга, яка представить наш національний інструмент та зіграє на ньому кілька пісень, потім у нас буде 3 поетеси українські, які будуть читати свої поеми це Таїсія Наконечна, Ірина Шабала, вона ж допомогла нашій організація роздрукувати її книгу, яка називається “Я донька України”, і цю книгу теж можна буде купити на нашому заході, також ми ще не оголошували так, що це сенсаційна новина, до нас приїжджає гурт з України це співаки і один з них заслужений артист України Валерій Твін, вони нам зіграють кілька пісень".

Подія відбудеться за адресою: Gemeentelijke feestzaal Zellik, Noorderlaan 7, 1731 Zellik (Asse). Початок о 14:00. Майте на увазі, що цього року реєстрація підтверджується лише за передоплатою. Кількість місць обмежена. Замовлення приймаємо до 24 серпня включно. Посилання на реєстрацію із банківськими реквізитами

можна знайти тут : https://forms.gle/KCeec4B6ErcxFgxs6Також, ви можете зареєструватися, надіславши повідомлення на електронну пошту нашої організації : oub.ufub@yahoo.fr

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Ce dimanche 28 août 2022, l'Association des Femmes Ukrainiennes de Belgique organise un événement caritatif à Zellik (Asse) à l'occasion du 31ème anniversaire de l'Indépendance de l'Ukraine

Au programme : des plats ukrainiens, une mini-foire, de la poésie, des chansons d'artistes ukrainiens et des animations pour les enfants, ainsi qu'un concours de broderie pour tous. Kateryna Zgadzay, représentante de l'Association des femmes ukrainiennes de Belgique, nous en dit plus…

"C’est un programme intéressant, nous avons invité de nombreux participants. Il y aura d’abord un joueur de bandura du groupe Dzvinga, qui présentera notre instrument national et jouera plusieurs chansons. Ensuite, nous aurons plusieurs poètes ukrainiens qui liront leurs poèmes :  Taisia ​​​​Nakonechna et Iryna Shabala. Elle a aidé notre organisation à imprimer son livre, qui s'appelle "Je suis une fille d'Ukraine" et sera disponible à l'achat lors de notre événement. Nous accueillerons aussi des chanteurs d’Ukraine. L'un d'eux est l'artiste émérite Valery Twin, ils joueront avec son groupe quelques chansons pour nous".

L'événement aura lieu dès 14h à l’adresse suivante : Gemeentelijke feestzaal Zellik, Noorderlaan 7, 1731 Zellik. Cette année, le nombre de places étant limité, l'inscription se fait via ce formulaire : https://forms.gle/KCeec4B6ErcxFgxs6 ou par mail : oub.ufub@yahoo.fr

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