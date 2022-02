31 buts en Championship : Aleksandar Mitrovic égale un record et dispose de 16 matches pour le fracasser

31 buts en 28 matches de Championship. Depuis le début de la saison, Aleksandar Mitrovic affole les compteurs en deuxième division anglaise. Samedi face à Hull City, l’attaquant de Fulham est parvenu à égaler le record de buts en une saison avec une 31e réalisation pour imiter l’Anglais Ivan Toney, serial buteur de Brentford la saison dernière.

Auteur du but qualificatif de la Serbie pour la prochaine Coupe du monde au grand dam du Portugal, l’ancien attaquant d’Anderlecht dispute sans doute la meilleure saison de sa carrière même s’il avait déjà planté 26 buts en Championship lors de la saison 2019-2020.

Irrésistible depuis le début de la saison, comme nous vous le signalions début janvier, Mitro-goal a encore 16 matches à disposition pour détruire ce record de buts et signer une nouvelle référence impressionnante.

D’autant plus que Mitrovic est le terminal offensif d’une équipe vouée à l’attaque. Les Cottagers dominent la Championship et sont de loin la meilleure attaque de la série avec 78 buts en 30 matches… 29 buts de mieux que la deuxième meilleure attaque de Championship. Des chiffres qui montrent que Mitrovic et Fulham n’ont plus rien à faire là et méritent de se produire en Premier League la saison prochaine.