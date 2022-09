31,7 millions d’euros pour la rénovation énergétique de bâtiments culturels en Wallonie et à Bruxelles

Une enveloppe a été débloquée par la ministre de la Culture Bénédicte Linard (ECOLO) et le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour une rénovation énergétique d'une série d’infrastructures culturelles.

31,7 millions d’euros pour, après analyses des candidatures suite à un appel à projet pour les pouvoirs locaux et les opérateurs culturels, ont débouché sur 27 dossiers de travaux ponctuels et 37 dossiers de rénovation globale sélectionnés dans le cadre du Plan de relance et de résilience européen: "Rendre nos bâtiments culturels plus performants sur le plan énergétique est une priorité absolue dans le cadre de la nécessaire transition écologique, mais aussi pour aider les opérateurs culturels à faire face à la hausse des prix de l’énergie et réduire les factures ", souligne la ministre de la Culture Bénédicte Linard. Pour pouvoir bénéficier de ce financement, les projets globaux devaient permettre une économie d’énergie primaire d’au moins 30%.