30e édition de "L’Art dans la ville" à Tournai

Du 25 septembre au 30 octobre, la 30e édition "L’Art dans la ville" envahira la Cité des cinq clochers et les villages du grand Tournai. Tout au long de la manifestation, le public assistera gratuitement à un foisonnement d’activités.

Comme chaque année au mois d’octobre, et pour la 30e année consécutive, l’art va envahir la cité Scaldéenne. À cette occasion, le public pourra se balader dans divers lieux culturels de la ville de Tournai afin d’admirer des œuvres et créations et ce dans différents domaines que sont la sculpture, la peinture, le dessin, la photo…

Ces 43 expositions seront présentées gratuitement dans des lieux culturels et patrimoniaux, des galeries d’art, chez des particuliers, dans des endroits insolites ou au détour d’une rue afin de proposer aux visiteurs un panorama de l’art actuel. Ce festival d’arts dans la ville a pour objectif d’encourager les synergies entre les différents acteurs et laisse une large place à la jeune création et à l’intégration des nouvelles technologies.