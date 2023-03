300e assist de Messi, 31e but de Mbappé : le PSG gagne sur le fil à Brest

Le Paris SG s’impose péniblement à Brest (1-2) avec le 31e but de Kylian Mbappé cette saison, le 19e en championnat.



Trois jours après une nouvelle élimination prématurée en Champions League, le PSG ne s’est pas vraiment rassuré. Mais il a gagné. Brouillons et peu inspirés, les Parisiens ont dû attendre un contre en tout fin de match pour empocher les trois points.



Lionel Messi, auteur de sa 300e passe décisive en club, a lancé Kylian Mbappé. La vitesse, la technique et le sang froid de Kyks ont fait la différence. L’attaquant parisien a effacé Marco Bizot avant de glisser la balle au fond.



Avant cela Franck Honorat (43e) avait répondu à Carlos Soler (37e).



Le PSG garde ses distances (11 points) avec l’OM qui reçoit Strasbourg ce dimanche.