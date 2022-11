3000 euros, sans les tickets, pour soutenir les Diables : un supporter belge raconte pourquoi il loge à Dubaï

Jean-Pol a 68 ans. C’est un fervent supporter des Diables Rouges. Pour suivre l’équipe nationale dans cette Coupe du monde 2022 au Qatar, il loge… à Dubaï.

"Je fais partie des Diabolix, les supporters du sud de la Province du Luxembourg. Ils n’organisaient pas de déplacement pour cette Coupe du monde donc je me suis tourné vers Bemvoort, un groupe de supporters limbourgeois. Nous sommes 75 ici grâce à eux. Les responsables du groupe ont décidé d’aller à Dubaï car il fallait loger 75 personnes à des prix raisonnables. Ils ont fait des recherches et il est apparu qu’il y avait beaucoup plus de possibilités sur Dubaï. Même en comptant les voyages vers le Qatar, cette formule semble la plus économique. Au départ de Dubaï, il y a aussi beaucoup d’activités possibles. Nous avons un programme assez complet : visite de Dubaï, visite d’Abu Dhabi et deux jours dans le Sultanat d’Oman. Les jours de matches des Diables, on en profite pour visiter Doha", nous narre Jean-Pol.

"Les prix étaient, semble-t-il, beaucoup plus chers à Doha. Il y avait en tout cas beaucoup plus de choix d’offres raisonnables à Dubaï. Doha donne l’impression de miser sur le tourisme premium plutôt que sur celui de masse. Ça nous semble assez VIP. Notre séjour dure treize jours, ça coûte aux alentours de 3000 euros. Séjour, voyage et déplacements. A cela, il faut ajouter les prix des tickets, que chacun a commandé individuellement. Certaines ont pris l’option ‘3 matches’, d’autres comme moi l’option ‘follow my team’. Nous avons nos billets jusqu’à la fin du tournoi, la finale donc. On espère y participer bien sûr. Si on ne va pas jusque-là, nos billets seront remboursés. Le prix global du voyage dépend des excursions additionnelles que nous voudrions faire. Si vous participez à toutes celles organisées, vous devez sans doute compter 1500 à 2000 euros en plus. Faire les trajets Dubaï-Doha revient moins cher que de loger au Qatar : c’est le calcul réalisé par nos organisateurs. Il y a une heure et dix minutes de vol. Les déplacements sont un peu fatigants, mais quand on est supporter, on ne compte pas, son temps en tout cas", sourit-il.