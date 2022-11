300 recrutements supplémentaires pour le personnel des trains, annonce Gilkinet

Alors qu’une nouvelle grève menace le rail les 30 novembre et 1er décembre prochains, la SNCB et Infrabel ont élaboré un plan d’action, a annoncé le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) jeudi à la Chambre.

Selon ce plan, il y aura 300 recrutements supplémentaires pour le personnel de train. "Et cela en plus des besoins qui avaient déjà été identifiés", a indiqué M. Gilkinet en réponse aux questions des députés. "L’embauche sera accélérée et de nouvelles approches sont appliquées pour recruter des candidats supplémentaires."

En outre, "les conditions de stage et de formation seront assouplies, afin que les personnes soient plus rapidement disponibles pour prendre un emploi."