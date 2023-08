300 personnes à la marche blanche en mémoire de Domenico D’Atria, à Oupeye

Cette marche blanche s’est déroulée dans le calme comme le souhaitaient la famille du défunt et les autorités. " En concertation totale avec nos forces de l’ordre et sur leur avis, dans les circonstances tendues du moment, je n’ai pas souhaité autoriser cet événement mais j’ai pris un contact direct avec la famille afin de cadrer avec elle les choses au maximum dans l’intérêt de tous, participants ou non… ", a commenté le bourgmestre, Serge Fillot, sur sa page Facebook. "Ma responsabilité de bourgmestre est de garantir la sécurité des biens et des personnes, de mes citoyens et de leur famille".