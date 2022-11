300 entrepreneurs sociaux se réunissent à Bruxelles ces mardi et mercredi pour "changer le monde"

"Ce sont des gens qui sont vraiment passionnés par ce qu'ils font", explique Perrine de le Court, directrice d'Ashoka Belgique. "Ils comprennent les racines des problématiques sociales et environnementales et grâce à cela, ils apportent des solutions qui sont très systémiques et donc qui permettent de transformer nos problématiques sociales en quelque chose de plus positif."

Les "fellows" d'Ashoka collaborent et transmettent leurs idées à d'autres pour démultiplier l'impact. Les entrepreneurs membres du réseau sont élus à l'issue de tout un processus, même s'il est aussi possible de poser sa candidature, poursuit Perrine de le Court: "soit on peut candidater soi-même, soit on est nommé par d'autres personnes du réseau qui voient des acteurs de terrains travailler de manière systémique et qui donc viennent avec des noms, que nous analysons pendant assez longtemps. (...) La particularité d'Ashoka, c'est qu'on investit à vie et qu'on cherche des personnes. Et quand on les élit, ils sont élus à vie. On les soutient à vie."