300 ans du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach : plongée au cœur de cet essentiel du répertoire pianistique

Le Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach figure rarement au programme de concerts car ce monument de l’histoire de la musique est redouté par tout pianiste mais également par les auditeurs. L’œuvre influence, séduit, inspire, passionne, subjugue mais fait aussi terriblement peur. Pourquoi tant de sentiments contradictoires ? Pourquoi les préludes et fugues du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach sont-ils une pièce maîtresse du répertoire et de l’histoire de la musique ?

Les origines de l’œuvre sont nombreuses et puisent leurs sources dans divers domaines. Les influences sont multiples et s’immiscent dans une foule de compositions. De l’improvisation à la rigueur, des croyances spirituelles au développement des sciences, de la religion au tempérament, nous vous proposons une plongée au cœur d’un essentiel du répertoire des pianistes, Le Clavier bien tempéré de JS Bach.

Un regard sur l’origine et l’influence de cette œuvre centrale et essentielle, avec le pianiste Julien Libeer, le musicologue spécialiste de Bach Gilles Cantagrel et le musicologue Lothar Seghers.

Une série en cinq épisodes à découvrir dès ce lundi 4 avril à 11h sur Musiq3 et en écoute à la demande sur Auvio.