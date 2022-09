30 places pour 22.000 navetteurs, ou la galère de stationner son vélo à la gare de Namur.

Des vélos agglutinés contre un poteau de signalisation devant la gare de Namur. La scène se reproduit également sur chaque barrière aux alentours. "C’est le bazar dans tous les sens…" regrette Denis Lobet, membre actif du Gracq de Namur, le Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens. "Il y a des scooters, des trottinettes, des cadavres de vélo. Et entre tout cas, les cyclistes doivent essayer de stationner leur vélo quelque part."

La faute au manque de places disponibles pour garer son vélo en sécurité près de la gare. Il existe un seul parking sécurisé. Il faut réserver un emplacement pour s’assurer d’occuper une des 30 places disponibles. "Pourtant, 22.000 utilisateurs font la navette chaque jour via Namur !", s’étonne Denis Lobet. "Et les chanceux qui trouvent une place dans le parking sécurisé n’auront pas la certitude de retrouver leur vélo à la fin de la journée. La porte a été forcée plusieurs fois et il y a eu des vols."

Le nombre de vols signalés à la police approche les 400 chaque année à Namur. "On estime que ce chiffre peut être quadruplé" précise Denis Lobet du Gracq. "On sait que beaucoup de victimes ne se manifestent pas."

Le baromètre cyclable mené à l’automne par le GRACQ et PRO VELO indique que l’absence de parking sécurisé est le deuxième frein à l’usage du vélo, derrière le manque de confort dans ces déplacements.