30 passes, 10 joueurs sollicités, 1’24 de maîtrise totale : le superbe but collectif de Brighton face à Manchester United

30 passes, 10 joueurs sollicités, une minute et 24 secondes de circulation de balle irréprochable pour un but collectif à couper le souffle. Brighton&Hove Albion a donné une leçon de maîtrise technique à Manchester United samedi à l’occasion de son deuxième but de la journée, marqué après 53 minutes par l’Allemand Pascal Gross.

Un véritable "tiki taka" à la sauce anglaise auquel tous les joueurs de Roberto De Zerbi ont participé. Tous sauf un : le malheureux Adam Lallana. Ce n’est pourtant pas faute de s’être démarqué. Le milieu offensif n’en tiendra pas rigueur à ses équipiers qui se sont imposés 1-3 face aux Red Devils.